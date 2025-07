Zagabria, folla oceanica al concerto del rocker idolo della destra nazionalista: 123 arresti

Tra le decine di migliaia di persone che sono affluite a Zagabria, in molti portavano magliette con simboli e invocazioni risalenti al periodo nazista e al regime degli ustascia croati, che governarono il Paese dal 1941 al 1945. La polizia ha fatto sapere che per ragioni di ordine pubblico non è intervenuta sul posto, ma eventualmente sporgerà denunce per apologia del fascismo o istigazione all'odio in base al materiale raccolto con telecamere predisposte in tutta la città e nella zona del concerto.