Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, "Vita Porno", in collaborazione con il cantautore Bungaro e Niccolò Agliardi.

Un titolo che potrebbe far pensare a qualcosa di forte, ma in realtà è una riflessione sul "mondo che va al contrario", un inno all'amore che unisce per la prima volta due grandi autori apparentemente all’apposto. Da una parte l'istrionico artista e dall'altra il cantautore raffinato. Una accoppiata vincente.