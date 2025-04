"Questo disco è nato nel periodo del Covid, giusto prima del vaccino, in un momento in cui l'umanità aveva bisogno di ritrovare energie fisiche per riesplodere. Si percepiva una vitalità che non mi sembrava la più idonea per accogliere questo disco, che è pieno di riflessività e non teme di manifestare una certa vulnerabilità", racconta Cristiano Godano che spiega come ora, invece, nella situazione di incertezza in cui ci troviamo nuovamente, il disco, rimasto nel cassetto e ripreso così com'era stato pensato, possa trovare una sua collocazione. "C'è di nuovo un sentimento diffuso di paura, sospensione, incredulità, incapacità di decifrare ciò che sta accadendo. La parola guerra ricorre ogni giorno. Su questa vulnerabilità dobbiamo far leva per trovare le ragioni della speranza, la nostra ancora di salvezza. Se l'abbandoniamo, ci troveremo impantanati nell'angoscia".