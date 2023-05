Cricca di Amici tra gli angeli del fango in Emilia Romagna dopo l'alluvione

L'appello

Cricca ha poi rivolto un appello: "Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni chiunque voglia venire a dare una mano, c’è tanta gente che ha bisogno... Anche solo per fare una semplice catena umana e riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla!".