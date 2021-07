Covid, paura per contagi tra gli attori: forse focolaio in un festival in Sardegna

IPA

E' ancora allarme per gli eventi estivi che rischiano di essere focolai di Covid. Secondo quanto riporta "Repubblica", numerosi attori potrebbero essersi contagiati in occasione del festival "Filming Italy", che si è tenuto in Sardegna. La Asl Roma1 ha confermato la positività di uno degli ospiti che però al momento non è raggiungibile. Tra gli attori che hanno partecipato ci sono Valeria Golino, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Claudio Bisio.