Cosmo, una grande festa tra musica, luci e visual... come in discoteca

Uno show di due ore, che ha riunito 9500 persone (dati degli organizzatori) in cui l'artista piemontese ha rivisitato la scaletta e stravolto l'aspetto del suo show, già rodato nei club di tutta Italia: una vera prima volta. All'elemento visivo hanno pensato Christoph Schneider e il collettivo Pfadfinderei, con le luci della prima parte e i visual astratti dell'ultimo atto, che a più riprese hanno dato al palazzetto l'aspetto di un club.

Lo stesso pubblico si è lasciato andare, alternando cori da concerto pop a reazioni da autentico set elettronico, in particolare nell'intermezzo strumentale con Cosmo al centro del parterre su una console sopraelevata.



Ad arricchire lo spettacolo musicale, che ha compreso tutti i tre album solisti di Cosmo, sono stati anche gli ospiti a sorpresa della serata. Come Marracash intervenuto nel break strumentale di 'Le voci' per rappare due strofe di 'Nuovo Papa' in un momento di contaminazione tra pop, elettronica e rap. L'arrivo di Gioacchino Turù su 'Lunedi' di festa' che ha aggiunto un'atmosfera goliardica, ma anche una tenerezza di temi culminata in 'Quando ho incontrato te' (altro brano ripetuto a gran voce dal pubblico).



L'ultimo atto è stato invece concentrato sul piacere, non visto come fuga ma come impegno. Lo ha detto chiaramente lo stesso Cosmo, che nel preludio ha predicato una "politica del piacere": "Abbiamo bisogno di sicurezza, non di controllo, apriamo i confini, i porti, apriamo le gambe: riprendiamoci il futuro". Una chiamata alle armi dell'entusiasmo, della condivisione e del canto, che dà il via a un ultimo atto sospeso tra la psichedelia e l'amore: ora con 'Angelo Blu', per il quale compaiono Achille Lauro e Boss Doms, attesi tra due giorni a Sanremo per il Festival; ora con 'Sei la mia città', 'L'amore' e 'Animali'. Il finale, tutto d'un fiato, accosta due hit come 'Turbo' e 'L'ultima festa', per le quali salgono sul palco prima Calcutta, e quindi tutti gli altri ospiti: un'atmosfera che non si chiuderà con la fine dello show.

Spente le luci, infatti, il treno di Cosmo si prepara per l'ultimissima fermata: un party al Dude Club a ingresso gratuito per i possessori di biglietto.