Cortona come Hollywood: dopo Hopkins arriva Robert Downey Jr.

Cappellino di paglia, occhiali da sole e borsa a tracolla. Robert Downey Jr. ha provato a mimetizzarsi tra i normali turisti di Cortona, ma qualcuno ha riconosciuto l'interprete di Iron Man tra le vie della cittadina toscana. Il divo non si è infastidito e si è fermato volentieri per qualche selfie, subito condiviso dagli ammiratori sui social. Una domenica di relax o un sopralluogo per un film?

L'attore americano ha passato la domenica passeggiando in centro, tra shopping e buon cibo, in compagnia della moglie Susan e del suo entourage. Una giornata immerso nella pace della cittadina aretina, che qualche mese fa aveva stregato anche il collega Anthony Hopkins.

A inizio maggio infatti, fresco di Oscar per "The Father", Hopkins era stato visto aggirarsi nel centro storico con cappellino e mascherina. Anche in quel caso non aveva negato ai cittadini e ai turisti autografi, foto e qualche chiacchiera.

