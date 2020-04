Coronavirus, la figlia di Mia Farrow in ospedale: "Sta lottando... è forte"

"Quency si sta rafforzando ogni giorno di più dopo un ricovero molto spaventoso per il coronavirus. Vorrei poterla abbracciare ma non mi è permesso. Possa Dio benedire i dottori e le infermiere e tenerli al sicuro. Sono i nostri angeli...", così Mia Farrow informa sui social sulle condizioni della figlia 26enne ricoverata qualche giorno fa d'urgenza in ospedale quando le sue condizioni erano peggiorate: "Pregate per lei" aveva chiesto l'attrice su Twitter.

Mia Farrow, sempre molto attiva e impegnata sui social, aveva voluto subito informare i suoi follower del peggioramento delle condizioni di Quency e dopo il ricovero in urgenza aveva lanicato un accorato appello: "Una richiesta personale, vogliate essere così gentili da pregare per mia figlia Quincy. Oggi non ha avuto altra alternativa se non quella di andare in ospedale per essere aiutata nella sua lotta contro il coronavirus".

Risultata positiva la giovane, che è stata adottata nel 1994, nel periodo in cui l'attrice era legata a Woody Allen, si stava curando a casa. Fino al peggioramento improvviso.

Nelle ultime ore tuttavia sembra che Quency si stia lentamente riprendendo e poche ora fa la Farrow ha voluto annunciare la buona notizia a tutti postando su Instagram uno scatto della figlia con il marito e la nipotina. Su Twitter invece l'attrice ha voluto ringraziare tutti per le preghiere e la vicinanza che le è stata dimostrata con i tanti messaggi di incoraggiamento.

Quando Quency fu adottata Mia aveva adottato anche altri cinque bambini e prima ancora, mentre era sposata con André Previn altri tre, Soon-Yi tra loro. Fu lei successivamente a diventare la causa della rottura con Woody Allen di cui era diventata l'amante. I due si sposarono poi nel 1997 e tutt'ora sono felicemente insieme.

GUARDA ANCHE >

Coronavirus, il commovente abbraccio di una coppia di anziani durante la degenza Facebook 1 di 7 Facebook 2 di 7 Facebook 3 di 7 Facebook 4 di 7 Facebook 5 di 7 Facebook 6 di 7 Facebook 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci Le foto dell'ASST di Cremona - Azienda Socio - Sanitaria Territoriale

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI