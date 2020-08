Coronavirus, allarme sul set del nuovo cinepanettone con Boldi e De Sica: "Due positivi"

LEGGI ANCHE >

In questi giorni la troupe capitanata da Neri Parenti si trova a Roma. In un primo momento la location designata per il film era il Marocco ma, a scopo precauzionale, tutte le riprese sono state spostate a Cinecittà. A quanto pare non è bastato a mettersi al riparo dal coronavirus. I controlli che vengono fatti a chiunque entri sul set hanno riscontrato due casi positivi tra le persone incaricate di portare i pasti e che, ovviamente, sono entrate in contatto con tutti i membri della troupe, attori compresi.

LEGGI ANCHE >Boldi e De Sica di nuovo insieme in un cinepanettone? Un tam tam in Rete fa sognare i fan

I controlli sono scattati tempestivi e a tappeto. Sono state testate una trentina di persone, tutte con esito negativo. Le riprese sono state interrotte a scopo precauzionale ma dovrebbero ripartire a breve: la lavorazione del cinepanettone subirebbe solo qualche giorno di ritardo.

Potrebbe interessarti anche: