Coronavirus, alcuni casi sul set di "Jurassic World" fermano le riprese per 2 settimane

Le riprese del nuovo film "Jurassic World: Dominion" ai Pinewood Studios nel Regno Unito sono state sospese per due settimane a causa di alcuni casi di Covid-19 sul set. Il direttore Colin Trevorrow lo ha annunciato mercoledì sui social postando uno scatto che ritrae un baby dinosauro con la mascherina: "Ci sono state alcune persone positive, risultate poi negative a un secondo test, per seguire il protocollo però faremo una pausa di due settimane. A presto".

Tempi duri insomma sia per le sale cinematografiche sia per i set. Il film con Chris Pratt è stata una delle prime grandi produzioni di Hollywood a riprendere le attività dopo le interruzioni dovute alla pandemia, anche se martedì la Universal ha annunciato che la data di uscita è stata posticipata di un anno esatto: da giugno 2021 a giugno 2022.



Tutti in quarantena per ora dunque, e macchine da presa ferme. "La sicurezza e il benessere dell'intero cast e della troupe sono di primaria importanza", ha detto un portavoce: "Coloro che inizialmente sono risultati positivi sono in isolamento, così come quelli con cui sono entrati in contatto".

L’ultimo capitolo della trilogia di Jurassic World riunirà le glorie storiche della saga, da Sam Neill a Jeff Goldblum e Laura Dern, ma vedrà anche il ritorno di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra le new entry anche alcuni dinosauri, come il cucciolo “nato” sul set, un piccolo di listrosauro, un erbivoro che non è ancora mai comparso nei film precedenti di Jurassic World e che nello scatto di Trevorrow indossa appunto una mascherina, segno del nuovo inevitabile corso del cinema mondiale.

