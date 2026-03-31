Corinne Cléry, l'addio al teatro dopo un malore e l'annuncio delle nozze con Claudio Gentili
L'attrice ha scelto di lasciarsi alle spalle il palcoscenico dopo aver temuto per la propria vita
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La vita dell'attrice francese Corinne Cléry sembra destinata a cambiare per sempre, sia sul fronte professionale che su quello privato. All'età di 76 anni, l'attrice ha deciso di chiudere la lunghissima storia d'amore con il teatro e di coronarne un'altra, quella con il fidanzato Claudio Gentili, con un matrimonio che promette già da ora di essere indimenticabile.
L'addio al teatro
Nel corso di una recente intervista, Corinne Cléry ha raccontato di essersi sentita male durante la prima del suo ultimo spettacolo teatrale. "Ho temuto di morire: ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute", ha affermato. Dopo aver dedicato quasi tutta la sua vita alla recitazione, ora l'attrice è stata costretta a fare un passo indietro, soprattutto per tutelarsi e concentrarsi sia sulle proprie condizioni di salute che sulla relazione con Claudio Gentili, con il quale è pronta a fare il grande passo.
Il matrimonio con Claudio Gentili
"Dopo quattro anni di frequentazione, sono pronta a sposare Claudio" ha raccontato Cléry nel corso della stessa intervista. "E lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi. Faremo poi una festa in Provenza da mia sorella Florence", ha aggiunto. Per quanto riguarda le ragioni dietro le nozze, l'attrice ha precisato che non riguarda l'amore o il sesso: sposerà Claudio perché gli vuole bene e lui è in grado di starle accanto "con un affetto unico".
Claudio Gentili è un imprenditore e un ingegnere, nonché un maestro di fitness. In passato aveva risposto così a una domanda sulle eventuali nozze: "Fosse per me, sposerei Corinne domani". Una frase che evidenzia la forza del legame che lo unisce all'attrice francese.
Il rapporto burrascoso con il figlio
Sul piano personale, il rapporto tra Corinne Cléry e il figlio resta segnato da una lunga frattura, oggi meno esposta ma ancora lontana dall'essere risolta. Dopo anni di tensioni e vicende legali, la situazione sembra essersi raffreddata: l'attrice racconta di non avere più contatti recenti e ipotizza che la querela presentata nei suoi confronti possa essere prossima all'archiviazione.
Nonostante il tempo trascorso, il dolore rimane vivo e riaffiora nei ricordi. Cléry ammette di aver sofferto profondamente per questa relazione, ma lascia spazio anche a un sentimento di apertura: come madre, dice, sarebbe pronta ad accogliere nuovamente il figlio e a perdonarlo, qualora decidesse di tornare.
A rendere ancora più intensa la vicenda è un episodio legato a un momento di grande fragilità. Durante una grave malattia, che temeva potesse avere esiti fatali, l'attrice aveva chiesto al figlio di prendersi cura di lei. In quell'occasione, lui le aveva assicurato il proprio sostegno, seduto accanto al suo letto. Tuttavia, le cose hanno poi preso una direzione opposta, trasformando quella promessa in una fonte ulteriore di sofferenza. Un legame che, nonostante tutto, non si è mai completamente spezzato.