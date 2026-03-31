Nel corso di una recente intervista, Corinne Cléry ha raccontato di essersi sentita male durante la prima del suo ultimo spettacolo teatrale. "Ho temuto di morire: ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute", ha affermato. Dopo aver dedicato quasi tutta la sua vita alla recitazione, ora l'attrice è stata costretta a fare un passo indietro, soprattutto per tutelarsi e concentrarsi sia sulle proprie condizioni di salute che sulla relazione con Claudio Gentili, con il quale è pronta a fare il grande passo.