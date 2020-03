Corinne Clery compie 70 anni: da "Histoire d'O" ai reality, un'icona del fascino francese

Compie 70 anni Corinne Clery . L'attrice parigina è diventata un'icona con il suo ruolo di debutto, nel 1975, nel film erotico " Histoire d'O ". per poi essere tra le protagoniste di moltissime commedie italiane degli Anni 70 e 80. Ha partecipato anche a un film della saga di James Bond, "Moonraker - Operazione spazio". In tempi più recenti ha lavorato molto in televisione, prima nelle fiction e poi tra reality e talent.

Corinne in Italia ha lavorato soprattutto in film erotici e commedie con registi come Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani e Lucio Fulci.

In tv, invece, negli Anni Ottanta è stata protagonista di diversi sceneggiati tra cui "Disperatamente Giulia" del 1989. Mentre nel 2009 ha partecipato come concorrente al talent show "Ballando con le stelle", per poi passare nel 2013 a "Pechino Express" con l'attore Angelo Costabile, suo ex compagno. Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality di Canale 5 "Grande Fratello Vip".

Nel 1967, all'età di 17 anni, si è sposata con Hubert Wayaffe e dall'unione è nato Alexandre, unico figlio dell'attrice. La Cléry ha poi sposato nel 2004 Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. La coppia è rimasta insieme fino alla morte di Ercole, avvenuta nel 2010.

