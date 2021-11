"Confessioni di un roditore", ovvero come uscire dalla "tana" kafkiana della pandemia

Debutta in prima nazionale al teatro Out Off di Milano "Confessioni di un roditore" di Roberto Trifirò liberamente tratto da “La tana” di Franz Kafka e in scena fino al 19 dicembre. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto andare in scene il 10 marzo 2019, è rimasto per quasi due anni in stand by a causa dell’emergenza Covid. "Nei giorni precedenti al debutto, a Codogno e nel resto della Lombardia la situazione del contagio stava precipitando. Ci siamo subito resi conto che ciò che lo spettacolo raccontava era esattamente quello che stavamo vivendo nell’emergenza pandemia" spiega il regista. E proprio in questo momento storico così emergenziale, l'aggettivo "kafkiano", entrato di diritto nei dizionari e nelle enciclopedie per esprimere una “atmosfera oppressiva”, un “mondo da incubo”, o una situazione “misteriosa, inquietante e minacciosa”, può considerarsi più che mai attuale.