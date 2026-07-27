Per il compleanno di Peppino di Capri la villa illuminata a festa
Il 27 luglio 2027 l'artista, venuto a mancare pochi giorni fa, avrebbe compiuto 87 anni. Da tradizione avrebbe festeggiato il suo compleanno nella villa di famiglia
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La famiglia ha scelto di ricordare Peppino di Capri, venuto a mancare pochi giorni fa, nel modo che più gli sarebbe piaciuto, rinnovando una tradizione che per oltre sessant'anni ha accompagnato il suo compleanno: la festa nella sua villa a Monte Castiglione, che abbraccia in un solo sguardo tutta Capri e i due golfi. Celebrazione sempre conclusa dalle note della sua musica.
Illuminata a festa
Ecco perché dalle ore 20 alle ore 24 del 27 luglio, la villa resterà simbolicamente vuota, ma illuminata a festa. Un impianto audio rivolto verso l'isola diffonderà le canzoni che hanno emozionato intere generazioni, affinché la sua voce possa ancora una volta abbracciare Capri. Un gesto semplice e carico di significato, per celebrare il suo compleanno e per condividere con tutti i concittadini il ricordo di un artista che continua a vivere nel cuore della sua isola e di tutti coloro che lo hanno amato.
"Oggi - conferma il sindaco di Capri, Paolo Falco - nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 87° compleanno, l'intera comunità caprese ricorda con affetto Peppino di Capri, artista straordinario che con il suo talento ha portato il nome della nostra isola nel mondo. La sua musica continua a emozionare generazioni diverse ed è parte integrante della memoria collettiva di Capri. Per questo l'amministrazione comunale si appresta a dedicargli un luogo simbolico dell'isola, trasformando quel luogo in uno spazio di memoria, emozione e gratitudine. Sarà un modo semplice ma autentico per dire che Peppino non ci ha mai lasciati e che continua a vivere nelle sue melodie, nel ricordo della sua gente e nel cuore di Capri".