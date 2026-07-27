Per il compleanno di Peppino di Capri la villa illuminata a festa

"Oggi - conferma il sindaco di Capri, Paolo Falco - nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 87° compleanno, l'intera comunità caprese ricorda con affetto Peppino di Capri, artista straordinario che con il suo talento ha portato il nome della nostra isola nel mondo. La sua musica continua a emozionare generazioni diverse ed è parte integrante della memoria collettiva di Capri. Per questo l'amministrazione comunale si appresta a dedicargli un luogo simbolico dell'isola, trasformando quel luogo in uno spazio di memoria, emozione e gratitudine. Sarà un modo semplice ma autentico per dire che Peppino non ci ha mai lasciati e che continua a vivere nelle sue melodie, nel ricordo della sua gente e nel cuore di Capri".