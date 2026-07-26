Sarà intitolato a Peppino di Capri il belvedere di Tragara. Lo ha reso noto Melania Esposito, l'assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Capri durante la chiusura dell'evento dello scrittore, umorista e storico, Amedeo Colella dal titolo "Nisciuno nasce 'mparato", un viaggio ironico tra storia, cultura, lingua e gastronomia napoletana che si è svolto nell'ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Capri in collaborazione con Capri Spettacoli. La serata, dedicata alla memoria dello scomparso Peppino di Capri, è stata arricchita dalle note musicali del maestro Francesco Cuomo, insieme alla speciale partecipazione di Elena Vittoria. Al termine dell'evento è arrivata la sorpresa finale con l'annuncio ufficiale dell'assessore Esposito, che ha informato i presenti e la cittadinanza che la Giunta Municipale ha già avviato l'iter per intitolare la piazzetta-belvedere di Tragara al grande Peppino di Capri.
Il ricordo di tutto il Paese
Un riconoscimento che arriva a quasi due settimane dalla scomparsa del cantautore, celebrato e ricordato dalle istituzioni, dal mondo della cultura a quello dello sport. "Peppino di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune. La sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria", aveva commentato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il suo ricordo è arrivato anche alla 24esima edizione dell'Ischia Global Festival.