Compie 40 anni Ryan Gosling, il sex symbol del nuovo millennio

Sex appeal da vendere, anti-divo taciturno e riservato. Ryan Gosling festeggia i suoi primi 40 anni il 12 novembre. Capace di passare da musical a melò, da commedie ad action, l'attore canadese ha dato sfoggio di una spiccata versatilità: dall'esordio da piccolo nel "Mickey Mouse Club" della Disney al successo in film come "Drive", "La La Land", "Blade Runner 2049" è diventato suo malgrado un sex-symbol di Hollywood grazie a quel mix perfetto tra bravo ragazzo della porta accanto e divo malinconico e ombroso dal fascino conturbante.

Di questi 40 anni, la maggior parte Ryan Gosling li ha passati recitando, iniziando la sua carriera a soli 12 anni. L’esperienza con il "Mickey Mouse Club" termina del 1996 dopo aver ballato e cantato in tv con altri amichetti di Topolino come come Britney Spears e Justin Timberlake, Il suo ruolo-exploit sul grande schermo risale al 2001 con "The Believer", storia di un ragazzo ebreo ferocemente antisemita, che impressiona molti importanti festival cinematografici come il prestigioso Sundance. Da lì Ryan si muove con disinvoltura tra opere indie e filmoni hollywoodiani, passando da "Lars e una ragazza tutta sua" a "The nice guys", da "Crazy, Stupid, Love" a "Le idi di marzo".

Ha avuto due candidature agli Oscar, per "Half Nelson" nel 2007, per la sua interpretazione di un professore di storia tossicodipendente, e per l’acclamato "La La land" nel 2017, per il ruolo del musicista jazz in bilico tra ambizione e sentimenti.

E l'amore? E' stato fidanzato delle colleghe di set Sandra Bullock (insieme in "Formula per un delitto"), prima, Rachel McAdams poi (con lei in "Le pagine della nostra vita"). "La mia donna ideale? Quel che cerco in una donna è che sia Eva Mendes": sul set del film "Come un tuono" (2012), incontra sul set Eva Mendes, ed è subito amore. Da allora fanno coppia fissa e hanno due bambine, Esmeralda Amada e Amada Lee, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Il futuro? Al momento sta lavorando al remake di un classico horror anni 40, "Wolfman" e sarà protagonista al fianco di Chris Evans dello spy-thriller Netflix da 200 milioni di dollari "The Gray Man", diretto da Joe e Anthony Russo.

