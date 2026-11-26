Il raggiungimento di questo traguardo cruciale è diventato il motore di un'impresa straordinaria condivisa con il suo amico di lunga data: affrontare la maratona di Dublino. Una preparazione meticolosa, fatta di logistica complessa, tutela del percorso e momenti di condivisione con la famiglia di Emma, che Farrell ricorda come un periodo di "grande grazia e grande divertimento". Durante la corsa, mentre completava i 42 chilometri spingendo la carrozzina dell'amica per gli ultimi quattro kilometri — un tributo simbolico per ciascun decennio della sua vita —, i pensieri dell'attore oscillavano tra la tensione pratica e la profonda ammirazione. "Speravo di non crollare e farla cadere - ha raccontato l'attore -. Ma ciò che mi ha colpito è stata la straordinaria forza d'animo di Emma, il coraggio con cui sceglie di vivere l'esistenza puntando sempre all'avventura e all'esperienza più piena possibile".