Colin Farrell insieme a suo figlio James
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Al centro del racconto c'è il sodalizio che dura da quindici anni tra l'attore irlandese Colin Farrell e l'attivista Emma Fogarty, una donna nata con la "sindrome della pelle di farfalla"
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Esistono legami che crescono lontano dai riflettori di Hollywood e che, finendo sul grande schermo, riescono a restituire la misura autentica dell'esperienza umana. È il percorso tracciato da "The Slightest Touch", il toccante documentario firmato dalla regista Rachel Fleit, in uscita il 25 novembre su Hbo. Al centro del racconto c'è il sodalizio indissolubile nato quindici anni fa tra l'attore irlandese Colin Farrell e l'attivista Emma Fogarty, una donna che affronta quotidianamente le sfide di una rara e complessa condizione genetica. Nata con l'epidermolisi bollosa (Eb) — una patologia nota come "sindrome della pelle di farfalla" che rende i tessuti epidermici estremamente vulnerabili al minimo attrito —, Emma ha sfidato le prognosi della prima infanzia, quando i medici escludevano che potesse varcare la soglia dei quarant'anni.
Il raggiungimento di questo traguardo cruciale è diventato il motore di un'impresa straordinaria condivisa con il suo amico di lunga data: affrontare la maratona di Dublino. Una preparazione meticolosa, fatta di logistica complessa, tutela del percorso e momenti di condivisione con la famiglia di Emma, che Farrell ricorda come un periodo di "grande grazia e grande divertimento". Durante la corsa, mentre completava i 42 chilometri spingendo la carrozzina dell'amica per gli ultimi quattro kilometri — un tributo simbolico per ciascun decennio della sua vita —, i pensieri dell'attore oscillavano tra la tensione pratica e la profonda ammirazione. "Speravo di non crollare e farla cadere - ha raccontato l'attore -. Ma ciò che mi ha colpito è stata la straordinaria forza d'animo di Emma, il coraggio con cui sceglie di vivere l'esistenza puntando sempre all'avventura e all'esperienza più piena possibile".
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Un impegno faticoso e consapevole: "Lei non merita il dolore fisico che inevitabilmente sopraggiunge dopo, ma merita l'esperienza, e non puoi avere l'una senza l'altra". Accolto con entusiasmo alla settantesima edizione del Bfi London Film Festival, il documentario evita le trappole della retorica pietistica. La macchina da presa osserva la quotidianità di Emma senza sconti ma senza rinunciare alla sua ironia, alla sua vitalità e alla gioia dei piccoli rituali, come brindare con un calice di prosecco. Una narrazione che trova sintesi nello scambio reciproco riassunto dai protagonisti: "Lui copre le spalle a me, io copro le sue".
In questa cornice intima, Farrell apre per la prima volta le porte del proprio privato, offrendo frammenti della sua dimensione familiare e del legame con il figlio primogenito James, affetto dalla sindrome di Angelman. Interrogato su quanto questa esperienza paterna abbia influito sul suo rapporto con Emma, l'attore rifiuta facili parallelismi: "La vita è un caleidoscopio disordinato di interazioni. James ha plasmato immensamente il mio cammino di uomo, ma non traccio linee di disabilità tra i due percorsi. Li vedo semplicemente come due spiriti dotati di limiti, esattamente come tutti noi. Semplicemente, ci sono esseri umani a cui ci sentiamo irresistibilmente affini". Sulla scelta eccezionale di accogliere le telecamere in casa propria, ammette: "Non lo avevo mai fatto prima, ma per Emma ho fatto un'eccezione".
Infine, l'opera si fa portavoce di un messaggio urgente e politico sulla condizione delle malattie rare e sulla carenza cronica di fondi per la ricerca. Farrell individua il limite strutturale nei meccanismi dei sistemi sanitari globali: "Il vero ostacolo è l'avidità umana, il profitto anteposto alla protezione. Per le patologie rare i margini commerciali sono minimi rispetto a una popolazione globale di otto miliardi di persone. Spesso si tratta semplicemente di fare la cosa giusta, non perché sia redditizia, ma perché è doverosa".
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