Dal punto di vista dei testi, "Moon Music" continua l'esplorazione dei temi universali da parte dei Coldplay, ma attraverso la lente dell'immaginario cosmico. In canzoni come "Orbit of Love" e "Eclipse" metafore celestiali sono funzionali ad approfondire le relazioni umane, ritraendo l'amore e il legame come forze potenti e durature come gli stessi corpi celesti. Al fondo di tutto c'è comunque la ricerca di un'energia positiva alla quale rivolgersi. "È il modo in cui noi, come band, ci sentiamo su tutto - ha spiegato Chris Martin -. Il modo in cui cerchiamo di rimanere positivi in un mondo in cui sembra che ci sia così tanta negatività. Il modo in cui cerchiamo di tenere insieme le cose, quando ci sono forze che cercano di separarle".