Da Bianca Balti a Malgioglio, tutti i co-conduttori al Sanremo 2025 di Carlo Conti

Venerdì la serata dedicata alle cover "sarà molto glamour e chic, ma anche piena di ironia", anticipa il direttore artistico, che ha voluto accanto a sé Mahmood e Geppi Cucciari. Il cantante, incoronato re dei singoli 2024 con Tuta Gold, il brano con cui è stato in gara all'Ariston l'anno scorso, torna con i galloni da conduttore sul palco dove ha vinto nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi in coppia con Blanco. È un ritorno anche per Cucciari, sarta nel cast all star al femminile di Diamanti di Ferzan Ozpetek, che veleggia verso i 13 milioni di euro al box office: anche lei al festival è già stata nel 2012, tra battute su Sanremo e l'appello per la cooperatrice Rossella Urru (rapita in Algeria e poi liberata qualche mese dopo) e nel 2017, quando invocò la verità sul caso Regeni. Atmosfera più istituzionale, assicura Conti, per la finale di sabato 15 febbraio, con Alessandro Cattelan, già annunciato, e Alessia Marcuzzi che - come aveva rivelato qualche giorno fa al Corriere della Sera - si sentiva "pronta" per condurre Sanremo, finalmente "al calduccio" dell'Ariston dopo due edizioni al freddo con Fiorello.