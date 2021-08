Clint Eastwood torna in sella a 91 anni: in arrivo il suo ultimo film "Cry Macho"

Clint Eastwood, in arrivo il suo ultimo film "Cry Macho" Da video 1 di 17 Da video 2 di 17 Da video 3 di 17 Da video 4 di 17 Da video 5 di 17 Da video 6 di 17 Da video 7 di 17 Da video 8 di 17 Da video 9 di 17 Da video 10 di 17 Da video 11 di 17 Da video 12 di 17 Da video 13 di 17 Da video 14 di 17 Da video 15 di 17 Da video 16 di 17 Da video 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

A 91 anni suonati Clint Eastwood è ancora protagonista assoluto sul grande schermo. La leggenda del cinema americano torna al cinema con "Cry Macho" in cui è regista e interprete (e produttore): è un vecchio e ruvido cowboy in un drammatico neo western per una storia on the road di redenzione. Nelle sale Usa dal 17 settembre, in Italia il film sbarcherà a ottobre. Potrebbe essere la volta buona per quell’agognato Oscar da attore?