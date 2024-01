Accompagnata da Aiden (Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (portando Alfie nel suo zaino) corre attraverso il mondo per stare un passo avanti agli assassini mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a confondersi. '

La supermodella tedesca, 53 anni, ha sfilato mercoledì sera, bellissima in un abito giallo tempestato da diamanti, sul tappeto rosso a Londra portando con sè il gattino di casa. E i riflettori si sono catalizzati su di lui.

Del resto Chip è già una grande star, con tanto di pagina Instagram personale e un'apparizione al famoso talk britannico The Jonathan Ross Show l'anno scorso.

La biografia sui social media dell'elegante felino rivela che è anche autore, modello, imprenditore, influencer e nepo kitty, sulla scia dei cosiddetti nepo babies, i figli delle star di Hollywood che hanno la strada spianata nel mondo dello spettacolo.

Anche a novembre, durante The Jonathan Ross Show, Claudia Schiffer aveva portato Chip con sè e raccontato come era stato scelto nel suo film d'esordio.

"Avevamo un altro gatto sul set, ma non era un attore molto bravo. Era terribile e anche molto costoso.

Così mio marito, Matthew, il regista, ha chiesto se poteva avere il mio gatto. Ho detto: 'Perché no, potrebbe essere un gatto nepo' ed eccoci qui...".

Il resto del cast

Anche se è lui la star indiscussa il cast del film, oscurato dalla presenza del felino alla première, è di tutto rispetto e comprende Henry Cavill, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Dua Lipa, Samuel L. Jackson e Bryan Cranston, oltre alla già citata Bryce Dallas Howard, a Sofia Boutella e Catherine O’Hara. Un gruppo di attori stellare per uno spy movie, che ha tutte le carte in regola per funzionare.