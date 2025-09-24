Claudia Cardinale, la siciliana

Claudia Cardinale, nata a Tunisi da genitori siciliani di Trapani e Isola delle Femmine, ha incarnato nel corso della sua carriera cinematografica una sicilianità profonda e autentica, non solo per le sue origini familiari, ma anche per diversi ruoli che ha interpretato e per il legame viscerale con l'isola. La sua bellezza mediterranea, il temperamento fiero e la voce calda e intensa hanno reso credibili e memorabili le sue interpretazioni di donne siciliane, spesso forti, passionali e combattive.