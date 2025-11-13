Circles, il viaggio dei Giochi al Teatro Carcano: la danza incontra l'anima delle Olimpiadi

Nato per celebrare il "meno un anno" rispetto all’inizio dei Giochi Olimpici invernali del 2026, "Circles" si ispira alla simbologia dei Cinque Cerchi, trasformandoli in altrettanti quadri che rappresentano le tappe di un viaggio dell'umanità tra sport e competizione. La scena, disegnata intorno a un palco circolare, accoglie la fisicità potente e poetica dei Kataklò, capaci di fondere gestualità atletica e linguaggio teatrale in un racconto che mette al centro l'uomo e lo sport, la competizione e il gioco nel tempo e nello spazio. Dall'antichità al futuro, ci si immerge in un viaggio tra storia e leggenda. A Milano assisteremo allo stesso spettacolo già andato in scena a Livigno, capitale del freestyle, disciplina acrobatica basata sulla liberà del gesto e sull'espressione individuale.