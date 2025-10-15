Al cinema "Scirocco e il regno dei venti", una fiaba moderna su sorellanza e potere dell’immaginazione

Benoît Chieux ha spiegato che il film è "semplicemente un viaggio, con tutto ciò che questo termine implica: imprevisto, casualità e apparente inutilità, come le piccole streghe che appaiono nel film". E che ha voluto farlo "vivo, frizzante, folle e generoso nei confronti dello spettatore, con, in ogni momento, l’esigenza di allontanarmi dal già visto”. Sulla lavorazione del film il regista ha raccontato: "Rappresentare ciò che non esiste è una delle mie ossessioni da regista: mostrare il vento in animazione è una sfida straordinaria", aggiungendo: "Il vento è quindi presente sotto diverse forme: la presenza visiva delle nuvole, la personificazione della tempesta, il suono, la musica".