Cinema in lutto, morto a 88 anni il premio Oscar Donald Sutherland

Nel 1976 il regista italiano Federico Fellini lo vuole nel suo "Il Casanova di Federico Fellini". Lavora ancora in Italia con Bernardo Bertolucci in "Novecento" (1976), accanto a Robert De Niro e Gérard Depardieu. Nel 1978 fa parte del cast di "Animal House" di John Landis con John Belushi e in "Terrore dallo spazio profondo" di Philip Kaufman remake di "L'invasione degli Ultracorpi". Anche negli anni ottanta Sutherland partecipa a grandi produzioni come 'Gente comune' di Robert Redford (1980) e "La cruna dell'ago" (1981). Alla fine del decennio interpreta un professore in "Un'arida stagione bianca" (1989) e il perfido direttore del carcere in "Sorvegliato speciale" (1989) con Sylvester Stallone. A inizio Anni Novanta è Mister X in "Jfk - Un caso ancora aperto" (1991) di Oliver Stone, e successivamente in "Rivelazioni" (1994) con Michael Douglas, "Virus letale" (1995) con Dustin Hoffman. Nel 1995 vince un Golden Globe per la sua interpretazione in "Cittadino X". Negli ultimi anni della carriera è diretto da Clint Eastwood in "Space Cowboys" (2000). Ancora in Italia nel film "Piazza delle Cinque Lune" (2003) di Renzo Martinelli e in "The Italian Job" (2003), remake di un film degli Anni Sessanta. Offre poi una grande performance in "Ritorno a Cold Mountain" (2003), quindi in "Orgoglio e pregiudizio" (2006). Nel 2017, infine, partecipa con Helen Mirren al film drammatico "Ella & John - The Leisure Seeker".