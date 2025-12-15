Al cinema "Monsieur Aznavour", ritratto del grande chansonnier che attraversa il tempo

La macchina da presa di Idir e Grand Corps Malade scandaglia con ritmo e partecipazione il cammino di un uomo che non ha mai rinunciato alla propria voce diventando un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori. Con una colonna sonora che tocca corde universali e sequenze che oscillano tra la biografia personale e l’eco globale dei suoi successi, Monsieur Aznavour è molto più di un ritratto d’epoca: è un omaggio alla forza creativa e alla capacità della musica di attraversare confini e culture. Come spiega nell'intervista per le note di produzione il poeta, rapper e regista Grand Corps Malade: "Nel 'Monsieur' del nostro titolo, che volevamo fosse sobrio, si avverte già la grandezza di questo personaggio. Perché sì, Charles Aznavour era un grande uomo. Autore, compositore, interprete, ha avuto una carriera internazionale e duratura, è forse il più grande mostro sacro della canzone francese. Lo ammiro moltissimo come artista e come uomo: abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo, ho avuto l'onore di cantare con lui e abbiamo trascorso insieme molto tempo. La sua energia ci ha trasportato. Era molto divertente, gli piaceva scherzare e fare giochi di parole. Era un grande osservatore, curioso di tutto e molto attento ai giovani talenti, alle nuove tendenze, alle nuove tecnologie; gli interessavano persino il rap, lo slam".