Cinema italiano ai titoli di coda: "Siamo al collasso, il 70% degli addetti senza lavoro"

"Ogni giorno in più di rimando è un pezzo del settore che sparisce per sempre. Da crisi dell'occupazione si è giunti rapidamente a una crisi culturale", protestano le associazioni. "È urgente che il Governo e le Istituzioni rispondano alle necessità del settore cinematografico e audiovisivo con la massima priorità, per avere regole chiare e costanti che possano permettere a tutti i soggetti coinvolti di operare democraticamente in condizioni di certezza e stabilità. Non possiamo permetterci di aspettare oltre: il settore ha bisogno di risposte concrete".