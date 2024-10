Cillian Murphy torna Tommy Shelby, prima immagine dal set del film sui Peaky Blinders

Per ordine dei Peaky Blinders, Tommy Shelby è tornato. A tre anni dalla fine della serie tv cult, è ufficialmente iniziata in Gran Bretagna la produzione del film sull'immaginaria banda criminale di Birmingham. E dopo tanta attesa l'ormai star Cillian Murphy, premio Oscar per "Oppenheimer", è tornato a vestire gli iconici panni del loro capo. Con lui un cast spaziale che vede Barry Keoghan, reduce dal successo di "Saltburn" e "Gli spiriti dell'isola", Rebecca Ferguson, vista recentemente in "Dune" e Tim Roth come rivelato da Deadline. Online intanto è apparsa la prima immagine che ritrae l'attore nuovamente nel ruolo che ha cementato la sua carriera e la sua riconoscibilità.