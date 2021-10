"Ciak, si gira"... in orbita: sull'Iss attrice e regista per il primo film realizzato nello Spazio

Dalla Russia all'Iss per il "ciak, si gira": al via le riprese del primo film realizzato in orbita L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 1 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 2 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 3 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 4 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 5 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 6 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 7 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 8 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 9 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 10 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 11 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 12 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 13 di 19 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov durante la preparazione per il viaggio sulla stazione spaziale internazionale Instagram 14 di 19 Il momento della partenza verso la stazione spaziale internazionale Twitter 15 di 19 Il momento della partenza verso la stazione spaziale internazionale Twitter 16 di 19 Il momento della partenza verso la stazione spaziale internazionale Twitter 17 di 19 Il momento della partenza verso la stazione spaziale internazionale Twitter 18 di 19 Il momento della partenza verso la stazione spaziale internazionale Twitter 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci L'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono partiti per la stazione spaziale internazionale dove resteranno per dodici giorni. Qui registreranno alcune delle scene del film "The Challenge", di cui si sa ancora poco. Nella nuova pellicola avrà un ruolo anche l'astronauta russo Oleg Novitskiy, che interpreterà un cosmonauta bisognoso di cure mediche. Leggi Tutto Leggi Meno

Un nuovo record che sa tanto di ennesima sfida tra Russia e Stati Uniti. Se gli americani infatti hanno dalla loro il primo allunaggio, dall'altra parte del mondo si stanno preparando per accogliere nelle sale il primo film girato in orbita, battendo sul tempo anche Tom Cruise e la sua Mission Impossible. L'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono partiti dalla base di lancio di Baikonur, in Kazakistan, per raggiungere l'Iss, la stazione spaziale internazionale. I due russi resteranno in orbita dodici giorni per filmare alcune scene della pellicola "The Challenge".