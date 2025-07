Addio a Chuck Mangione, leggenda del jazz: morto a 84 anni il creatore di "Feels So Good"

Chuck Mangione non è solo "Feels So Good". Il musicista vanta due Grammy Awards: il primo nel 1977 con l'album Bellavia, dedicato alla madre, e il secondo per la colonna sonora del film The Children of Sanchez. Le sue composizioni sono state scelte anche per eventi di risonanza mondiale: "Chase the Clouds Away" viene utilizzata per le Olimpiadi estive del 1976 a Montreal, mentre "Give It All You Got" viene composta per l'edizione invernale del 1980 a Lake Placid, dove Mangione si esibisce alla cerimonia di chiusura.