Da Superman all'incidente: commozione per il documentario su Christopher Reeve

"Papà non avrebbe voluto una sua celebrazione cronologica, ma qualcosa di vero e di autentico, ed è quanto abbiamo qui, una visione olistica di una vita straordinaria", ha spiegato. Il film non fiction, fonde e alterna, fra pubblico e privato, il racconto delle due parti della vita del primo Superman cinematografico, scomparso nel 2004 a soli 52 anni. Profonda commozione tra il pubblico per il viaggio emotivo dell'attore, ritratto dentro e fuori dallo schermo.

Tgcom24

Di cosa parla il documentario su Christopher Reeve? Nel doc viene raccontanto il percorso di Reeve come attore, insieme anche ad amici fraterni come Robin Williams (erano stati compagni di stanza e di studi alla Julliard School negli anni 70) fino a diventare una star globale come interprete cinematografico di Superman. Un viaggio arricchito nel film non fiction da filmati della famiglia Reeve mai visti prima e dal contributo, condividendo ricordi ed emozioni, dato dai i tre figli dell'attore che oggi portano avanti il lavoro della fondazione.

Quando ha avuto l'incidente e come è rimasto paralizzato La realtà dell'attore è stata sconvolta dalla caduta da cavallo che nel 1995 ha reso Reeve paralizzato dal collo in giù e l'ha costretto a usare costantemente un respiratore artificiale. Un nuovo presente affrontato mettendo in primo piano insieme alla moglie Dana Reeve (scomparsa anche lei prematuramente, per un tumore, due anni dopo il marito), il suo impegno da attivista, anche creando una propria fondazione, per i diritti dei disabili in ogni ambito quotidiano e l'accesso alle cure.