La Breast Implant Illness, abbreviata in BII, è un'espressione utilizzata per indicare un insieme di disturbi che alcune donne riferiscono dopo aver inserito protesi mammarie. Tra i sintomi segnalati figurano stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione e problemi di memoria, spesso descritti con il termine brain fog, dolori articolari e muscolari, perdita di capelli, variazioni di peso, ansia e depressione. Anche la Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia statunitense che si occupa della sicurezza di farmaci e dispositivi medici, ha richiamato l'attenzione sui possibili rischi legati agli impianti mammari. Tra le complicazioni considerate rientrano la contrattura capsulare, la rottura delle protesi e alcune rare forme tumorali associate agli impianti. È importante, però, precisare che la Breast Implant Illness non è attualmente riconosciuta come una diagnosi medica ufficiale. Non esistono esami specifici né criteri diagnostici universalmente condivisi per identificarla. Per questo motivo, la presenza dei sintomi non dimostra automaticamente che siano provocati dalle protesi.