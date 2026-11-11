Christina Applegate confessa il sospetto sulle protesi al seno: "Se mi stessero avvelenando?"
Dopo aver scoperto di aver ricevuto una diagnosi errata di sclerosi multipla, l'attrice sta cercando di capire le cause dei suoi problemi di salute
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Christina Applegate continua la sua ricerca di risposte per comprendere perché le sia stata erroneamente diagnosticata la sclerosi multipla. L'attrice, conosciuta soprattutto per le serie televisive Dead to Me e Sposati... con figli, sta valutando anche un'eventuale correlazione con le protesi al seno. A parlarne è stata durante una nuova puntata del podcast MeSsy, condotto insieme all'amica e collega Jamie-Lynn Sigler. Nell'ultimo episodio, Applegate ha spiegato di voler approfondire la possibilità che i suoi disturbi possano essere collegati alla cosiddetta Breast Implant Illness (BII), ovvero la sindrome associata alle protesi mammarie.
Il sospetto sulle protesi
L'attrice ha raccontato di aver ricevuto recentemente uno studio scientifico che descriverebbe manifestazioni della Breast Implant Illness simili a quelle della sclerosi multipla: ha, inoltre, ricordato di essersi chiesta più volte negli scorsi anni se le protesi potessero perdere materiale o provocare effetti negativi sul suo organismo. Un sospetto che adesso intende approfondire con ulteriori accertamenti, senza escludere nessuna possibilità. La sua preoccupazione nasce, soprattutto, da una sintomatologia persistente, caratterizzata da dolori diffusi, affaticamento e difficoltà nei movimenti. Disturbi che, secondo quanto raccontato dall'attrice, continuano a rendere complicate anche le attività più semplici.
La storia clinica di Christina Applegate è legata anche a un precedente importante: nel 2008 le era stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale. Dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, associata a un maggiore rischio di sviluppare il cancro al seno e alle ovaie, aveva scelto di sottoporsi a una mastectomia bilaterale. All'intervento era seguita la ricostruzione mammaria con l'inserimento di protesi. Non esiste, tuttavia, al momento una conferma che colleghi direttamente le sue protesi ai sintomi descritti.
Che cos'è la Breast Implant Illness?
La Breast Implant Illness, abbreviata in BII, è un'espressione utilizzata per indicare un insieme di disturbi che alcune donne riferiscono dopo aver inserito protesi mammarie. Tra i sintomi segnalati figurano stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione e problemi di memoria, spesso descritti con il termine brain fog, dolori articolari e muscolari, perdita di capelli, variazioni di peso, ansia e depressione. Anche la Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia statunitense che si occupa della sicurezza di farmaci e dispositivi medici, ha richiamato l'attenzione sui possibili rischi legati agli impianti mammari. Tra le complicazioni considerate rientrano la contrattura capsulare, la rottura delle protesi e alcune rare forme tumorali associate agli impianti. È importante, però, precisare che la Breast Implant Illness non è attualmente riconosciuta come una diagnosi medica ufficiale. Non esistono esami specifici né criteri diagnostici universalmente condivisi per identificarla. Per questo motivo, la presenza dei sintomi non dimostra automaticamente che siano provocati dalle protesi.
Il racconto del dolore
Nel podcast Applegate ha descritto anche quanto la sua condizione stia diventando difficile da gestire. L'attrice ha raccontato di avere problemi sempre più importanti a livello articolare e di non riuscire attualmente a muovere normalmente la spalla destra. In particolare, ha spiegato di non essere più in grado di sollevare il braccio e di impiegare anche dieci minuti per riuscire ad alzarsi dal letto. Il dolore, ha raccontato, interessa diverse parti del corpo e non le permette ancora di individuare una spiegazione precisa. Applegate ha ammesso di sentirsi sopraffatta dalle tante ipotesi, proprio perché non sa ancora quale possa essere quella corretta.
Nuovi esami per trovare una risposta
Lo scorso 20 ottobre, sempre attraverso MeSsy, Christina Applegate aveva condiviso una notizia che aveva sorpreso i suoi ascoltatori: un medico le aveva comunicato che non era affetta da sclerosi multipla, la patologia neurologica che le era stata diagnosticata nel 2021. La malattia, caratterizzata da un'alterazione del sistema immunitario che porta ad attaccare strutture del sistema nervoso centrale, può manifestarsi in modi molto diversi. Alcune persone presentano sintomi relativamente lievi, mentre altre sviluppano disabilità progressive. In molti casi, inoltre, si verificano episodi che possono migliorare parzialmente o completamente.
Dopo aver appreso che la precedente diagnosi non era corretta, l'attrice ha dovuto ricominciare il percorso di indagine medica. Tra le condizioni che intende approfondire ci sono alcune patologie autoimmuni che possono presentare manifestazioni simili, come l'artrite reumatoide e il lupus. Nel quadro degli accertamenti è stata menzionata anche la malattia di Lyme.
Christina Applegate non è l'unica celebrità ad aver raccontato pubblicamente esperienze complicate legate agli impianti mammari. La cantante SZA, nel 2024, aveva rivelato di aver deciso di rimuovere le protesi dopo aver riscontrato un aumento anomalo del tessuto mammario in seguito all'intervento di mastoplastica additiva. Anche Denise Richards aveva parlato di complicazioni: le sue protesi si erano rotte mentre partecipava a prove fisiche particolarmente impegnative per il programma televisivo Special Forces: World's Toughest Test, rendendo necessario un nuovo intervento.