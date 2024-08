A supportare la tesi della separazione, per il Mail, c'è il fatto che Dakota, spesso presente sotto il palco durante i concerti dei Coldplay, sia rimasta negli Stati Uniti durante il tour europeo della band. Una fonte ha però fatto sapere a "TMZ" che l'attrice due settimane fa era a Helsinki per supportare il compagno durante il concerto nella capitale islandese. Inoltre il nuovo video della band per "feelslikeimfallinginlove", pubblicato nello stesso periodo, è stato prodotto dalla TeaTime Pictures di proprietà di Dakota. Secondo Tmz anche la "scomparsa" dell'anello di smeraldi dalla mano dell'attrice non sarebbe da mettere in relazione a una presunta fine della liaison.