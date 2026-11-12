Le registrazioni avrebbero mostrato gli intrusi mentre superavano la recinzione all'ingresso della tenuta e raggiungevano il garage. Qui erano parcheggiate tre vetture, che sarebbero state sottratte dopo aver trovato le chiavi all'interno dei veicoli. Due automobili sono state successivamente ritrovate, mentre il terzo veicolo risulta ancora disperso. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato il furto e ha avviato gli accertamenti per chiarire le modalità dell'irruzione. Gli investigatori hanno delimitato l'area interessata e raccolto gli elementi utili alle indagini. Al momento non sono stati effettuati arresti né formulate accuse nei confronti di eventuali sospettati.