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Due di loro, secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, avevano dei coltelli. L'episodio è avvenuto nelle prime ore di mercoledì 11 novembre
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Un'incursione notturna nella proprietà di una delle coppie più note di Hollywood ha portato al furto di tre automobili e all'apertura di un'indagine della polizia australiana. Chris Hemsworth ed Elsa Pataky hanno subito un'intrusione nella loro tenuta di lusso a Broken Head, nella zona di Byron Bay, dove quattro uomini con il volto coperto sarebbero riusciti a introdursi nel complesso residenziale. Due di loro, secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, erano armati di coltelli. L'attrice spagnola si trovava nell'abitazione durante il raid, mentre il marito era con lei nella proprietà.
L'episodio è avvenuto nelle prime ore di mercoledì. Intorno alle 2 del mattino Pataky sarebbe stata svegliata dall'abbaiare dei cani, ma dopo essersi accorta del rumore sarebbe tornata a dormire. Soltanto più tardi, controllando le registrazioni del sistema di videosorveglianza, avrebbe notato la presenza di quattro sconosciuti con il volto nascosto da passamontagna. La coppia avrebbe quindi contattato le forze dell'ordine intorno alle 7:30. Secondo quanto riferito da una fonte vicina agli attori, Hemsworth e la moglie avrebbero avvisato la polizia dopo aver esaminato le immagini e ricostruito quanto accaduto.
Le registrazioni avrebbero mostrato gli intrusi mentre superavano la recinzione all'ingresso della tenuta e raggiungevano il garage. Qui erano parcheggiate tre vetture, che sarebbero state sottratte dopo aver trovato le chiavi all'interno dei veicoli. Due automobili sono state successivamente ritrovate, mentre il terzo veicolo risulta ancora disperso. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato il furto e ha avviato gli accertamenti per chiarire le modalità dell'irruzione. Gli investigatori hanno delimitato l'area interessata e raccolto gli elementi utili alle indagini. Al momento non sono stati effettuati arresti né formulate accuse nei confronti di eventuali sospettati.
La proprietà della coppia si trova a Broken Head, a sud di Byron Bay, e si estende su un terreno costiero di circa 4,2 ettari. Hemsworth e Pataky l'avevano acquistata nel 2014 per circa 7 milioni di dollari australiani, avviando successivamente un importante progetto di ampliamento e trasformazione. Nel corso degli anni la tenuta è diventata così imponente da guadagnarsi tra gli abitanti della zona il soprannome di "Fortezza Hemsworth".
Le immagini della residenza diffuse a luglio mostrano un complesso caratterizzato da ampi spazi e da un elevato livello di riservatezza. Non ci sono abitazioni vicine e la proprietà è circondata dalla vegetazione, con una vista panoramica sull'oceano. Il valore complessivo potrebbe oggi superare i 75 milioni di dollari, secondo le stime di alcuni osservatori del mercato immobiliare di lusso.
Le autorità del Nuovo Galles del Sud stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di individuare i responsabili. Un portavoce della polizia ha confermato che è stata istituita una scena del crimine e che sono in corso le verifiche sulle circostanze del furto. Nessuna persona è stata finora incriminata. Gli investigatori hanno invitato chiunque disponga di informazioni utili a contattare Crime Stoppers, il servizio australiano che raccoglie segnalazioni su attività criminali.
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