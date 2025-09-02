Chloë Grace Moretz ha sposato la sua Kate, tra poker e cavalli

La cerimonia ha avuto luogo durante il fine settimana del Labor Day
© Tgcom24
Chloë Grace Moretz e Kate Harrison si sono sposate. A quanto riporta "Vogue" l'attrice e la modella si sono giurate amore eterno durante il fine settimana del Labor Day. "Una parte importante del matrimonio riguarda la condivisione delle cose che Kate e io amiamo con tutti quelli che saranno presenti", aveva detto Moretz prima delle nozze.
A legare l'attrice 28enne Chloë Grace Moretz (che nel 2024 ha fatto coming out) e la modella 34enne ci sono tante passioni diverse, che sono state parte integrante del loro matrimonio. "Una gran parte dell'allestimento riguarderà la pesca, l'equitazione e il poker. Kate ha realizzato lei stessa un tappetino da poker personalizzato", avevano anticipato a "Vogue". Le spose, che in questi anni hanno mantenuto la relazione lontano dalle luci dei riflettori, indossavano entrambe abiti da sposa e look after-party disegnati da Louis Vuitton. "Siamo state insieme per quasi sette anni e ci siamo fatte questa promessa l'un l'altra in un modo nuovo", ha raccontato l'attrice. "Penso che sia importante scegliersi l'un l'altra ogni giorno". Come da tradizione, non si sono viste prima del matrimonio, nonostante entrambe si trovassero a Parigi nello stesso periodo per le prove.
Per il party la Moretz ha scelto un completo giacca e pantaloni color bianco gelato, abbinato a un cappello da cowboy. Il suo "dettaglio" blu era invece l'abito da sposa azzurro corredato dal velo, abbinato a lunghi guanti bianchi. "Mi sento proprio a mio agio", aveva confessato Moretz a "Vogue". "Non ho mai immaginato un abito da sposa nella mia mente crescendo, quindi quando abbiamo iniziato a parlare di come sarebbe stato, sapevo che avrei fatto qualcosa di non tradizionale. Non volevo vestirmi di bianco, desideravo fare qualcosa di diverso".
Più tradizionale il look di Kate, che si è presentata con un abito da sposa bianco con scollo a cuore, velo da gabbia per uccelli davanti e un velo sul retro. "La cosa per cui sono più emozionata, oltre all'essere sposata, è quel momento del primo sguardo", aveva dichiarato prima del matrimonio. "Non avere idea di come saremo nei nostri abiti, sarà speciale. Questo vestito ti fa sentire pronta, sono pronta".
Commenti (0)