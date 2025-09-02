Chloë Grace Moretz ha sposato la sua Kate, tra poker e cavalli

A legare l'attrice 28enne Chloë Grace Moretz (che nel 2024 ha fatto coming out) e la modella 34enne ci sono tante passioni diverse, che sono state parte integrante del loro matrimonio. "Una gran parte dell'allestimento riguarderà la pesca, l'equitazione e il poker. Kate ha realizzato lei stessa un tappetino da poker personalizzato", avevano anticipato a "Vogue". Le spose, che in questi anni hanno mantenuto la relazione lontano dalle luci dei riflettori, indossavano entrambe abiti da sposa e look after-party disegnati da Louis Vuitton. "Siamo state insieme per quasi sette anni e ci siamo fatte questa promessa l'un l'altra in un modo nuovo", ha raccontato l'attrice. "Penso che sia importante scegliersi l'un l'altra ogni giorno". Come da tradizione, non si sono viste prima del matrimonio, nonostante entrambe si trovassero a Parigi nello stesso periodo per le prove.