Chanel è una "chica mala": "Il mio inno al sesso libero"

Chanel sbarca in Italia e travolge tutti con il suo primo singolo " SloMo " che è già una hit. Il brano di debutto della cantante cubano-spagnola è stato pubblicato in Spagna dove sta riscuotendo un enorme successo, tanto che ha vinto il Benidorm Fest.

Cantante, ballerina e attrice Chanel è nata all’Havana nel 1991 ed è cresciuta in Spagna da quando aveva 4 anni. Studia danza classica, jazz, ginnastica ritmica, canto e interpretazione a partire dai 6 anni.

Inizia la carriera musicale e teatrale a 16 anni nei musical "Il re leone" e "Mamma mia!". Alcuni dei musical più importanti di cui ha fatto parte sono "Flashdance", "The Bodyguard", "Hamilton fever" e tanti altri.

Il pubblico l’ha apprezzata inoltre come voce principale e ballerina di alcuni importanti show sui principali canali tv spagnol. Fondamentale è la partecipazione come ballerina insieme a Shakira al Gala degli EMAS del 2010. Molto nota anche come attrice in serie tv come "Il Segreto". E al cinema il suo ruolo principale nel film di Agustí Villaronga's "El Rey de la Habana". Attualmente si sta preparando per il nuovo musical di Nacho Cano "Malinche".

