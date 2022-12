Cesare Cremonini ed Elisa, la loro collaborazione è davvero "Poetica"

Leggi Anche Cesare Cremonini chiude il suo tour al Forum di Assago, con lui sul palco anche Elisa

Cesare Cremonini chiude il suo anno in bellezza. Per celebrare un tour che ha venduto complessivamente oltre 450mila biglietti in un anno il cantautore bolognese ha pensato bene di pubblicare i pezzi cantati insieme a Elisa in una performance che meritava di essere immortalata. . Al Forum di Assago i due artisti hanno eseguito in duetto "Poetica", singolo di Cremonini contenuto nell’album "Possibili scenari" (2017) e poi un medley acustico dei brani "Io e Anna", contenuto nell'album "Logico" (2014) del cantautore bolognese, e "Anche Fragile", tratto dall’album “Diari Aperti” (2018) di Elisa.

A spingere i due artisti a pubblicare il loro duetto è stata la reazione del pubblico alla loro esibizione, che nei giorni seguenti è diventata virale sul web e sui social i giorni seguenti. "Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante - spiega Cremonini -. Ci siamo permessi, fidandoci l’uno dell’altra, di usare le canzoni come scenografie per la nostra performance, con il solo scopo di farci del bene. Sono nati momenti di estrema libertà artistica e purezza, una rarità che abbiamo deciso di fermare nel tempo con questo 'instant record'. È un esperimento discografico molto interessante che permette di rendere reali momenti condivisi con il pubblico. Elisa è una grande artista e sono onorato di aver vissuto da così vicino, in un abbraccio, tutto il suo talento".

"Nell’istante in cui Cesare mi ha mandato il primo messaggio per invitarmi a cantare con lui nell’ultimo concerto del suo tour - aggiunge Elisa -, io avevo letteralmente il telefono in mano per cercare online le date del suo spettacolo che volevo assolutamente vedere, perché Cesare è un artista che amo e che trovo geniale, sia per la scrittura che per quello che sa esprimere sul palco. È stata una coincidenza assurda e da lì si è aperto un flusso creativo fortissimo; nel progettare e immaginare la performance che avremmo fatto, abbiamo scoperto una grande sintonia, artistica e umana. È successo qualcosa di magico, era come se fosse già scritto che dovevamo rincontrarci dopo tantissimi anni per fare questa cosa bellissima insieme. La sua 'Ragazza del Futuro' e il mio 'Ritorno al Futuro' forse ci stavano già dicendo qualcosa di indecifrabile, ma si dice che a volte una buona memoria non vada solo all’indietro. È stato fantastico e sono felicissima e onorata di aver cristallizzato quel momento per sempre, rendendolo ora disponibile per tutti con questa release".