I Cccp celebrano l'addio alle scene con l'ultimo tour

L'ultimo tour, prenderà il via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma e sarà in scena per altre cinque date: 3 luglio a Legnano (Milano), 8 luglio a Napoli, 12 luglio a Bari, 18 luglio a Piazzola sul Brenta (Padova), 30 luglio a Taormina. Sarà davvero l'ultimo giro di giostra? "Non chiedeteci di più / d'altro non siamo la vostra salvezza / tanto meno un referente politico piuttosto viatico - oracolo - salvacondotto per non si sa" risponde Giovanni Lindo Ferretti leggendo un testo scritto per l'occasione. "È davvero un'ultima chiamata, ma - aggiunge Zamboni - chiudere una storia così necessita una decantazione, voglio ancora sentire e suonare 'Emilia Paranoica'". "Nel settembre 1990 eravamo a Milano, alla Camera del lavoro, per chiudere la storia dei CCCP non per stanchezza, ma perché con la caduta del muro i blocchi sembravano superati, oggi ci troviamo a Milano come 35 anni fa con un comunicato dal titolo 'Ultima chiamata' e un piano quinquennale - scherza il chitarrista - che siamo l'unico stato socialista ad aver realizzato". All'epoca di Berlino, dove tutto è iniziato, "pensavamo che la musica potesse trasformare il mondo, abbiamo capito che le illusioni degli uomini fanno presto a crollare, ma se siamo ancora qui - chiosa Ferretti - forse una speranza c'è".