Nel 1992 ottiene il suo secondo premio con il film "Indocina", in un ruolo che le vale nel medesimo anno anche la candidatura al premio Oscar alla miglior attrice. Nel 1998 viene premiata a Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile nel film "Place Vendôme". Nel 2001 interpreta "Gaby" nel film/musical 8 donne e un mistero diretto da François Ozon. Nello stesso anno appare in "Dancer in the Dark" di Lars von Trier.