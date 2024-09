Addio a Caterina Valente: con "Bongo Cha Cha Cha" ha fatto ballare il mondo

Negli anni Sessanta debuttò come conduttrice in Rai. Tra i suoi maggiori successi "Till" e "Personalità", brano ritmico che arrivò primo in classifica e venne poi reinterpretato anche da Mina e da Adriano Celentano, "Ciao", "Precipitevolissimevolmente", "Stanotte come ogni notte", "Nessuno al mondo", "Twistin' the twist". Si è ritirata dalle scene nel 2001, dopo avere inciso oltre 1.500 brani in tredici lingue diverse vendendo oltre 15 milioni di dischi.