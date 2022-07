Caso Depp-Heard, respinto il ricorso dell'attrice: la condanna non verrà annullata

Il processo

10 milioni di dollari

- A inizio giugno, Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Il verdetto della giuria è stato letto in aula a Fairfax, in Virginia, dopo circa 12 ore di camera di consiglio. Heard deve pagare all'ex maritodi danni per averlo diffamato Una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall'attore, ma più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio. "La giuria mi ha ridato la vita", era stato il primo commento di Depp.