Carrozzeria Orfeo, tre spettacoli all'Elfo Puccini

Dal 17 giugno al 5 luglio l' Elfo Puccini di Milano ospita una personale dedicata alla compagnia Carrozzeria Orfeo , che festeggia i suoi 10 anni di attività. Si parte dal più recente "Cous Cous Klan" (17/21 giugno), per arrivare al Premio Hystrio 2015 "Animali da bar" (24/28 giugno) e terminare con l'acclamato "Thanks for Vaselina" del 2013 (1/5 luglio). Popolare e profondo, divertente e irriverente, crudo e grezzo ma allo stesso tempo fortemente poetico, il gruppo si muove su quel fragile confine dove, all'improvviso, tutto può inevitabilmente risolversi o precipitare.

La trilogia permetterà di penetrare in quella delicata e commovente commedia umana della contemporaneità che Carrozzeria Orfeo ritrae, descrivendo un mondo socialmente instabile, carico di nevrosi e debolezze.



Il loro teatro, da molti definito pop, trova ispirazione nell’osservazione del nostro tempo, in una costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l'obiettivo di fondere l'ironia alla tragicità, il divertimento al dramma, in un’escursione continua fra realtà e assurdo, fra sublime e banale.



Un punto di vista sul mondo e sul presente in cui la comune mancanza d’amore dei protagonisti delle storie porta i dialoghi all’eccesso evidenziando gli aspetti tragicomici di esistenze che commuovono e fanno ridere nello stesso momento. I loro tormenti emotivi amplificano il loro aspetto umano, raccontando una realtà spinta all’assurdo ma in totale attinenza al nostro quotidiano.