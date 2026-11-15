Carlo Verdone e Jeremy Irons, un'amicizia nata a Lecce: "Una persona di grande umiltà"

Il regista ha spiegato di aver trascorso due giornate in compagnia di Jeremy Irons e della moglie Sinéad Cusack, scoprendo un lato dell'attore lontano dai riflettori e dai personaggi interpretati sul grande schermo. È stato lo stesso Verdone a condividere con i propri follower alcuni momenti di questa conoscenza, pubblicando un messaggio direttamente dalla Puglia. Nel suo racconto emerge la piacevolezza di una frequentazione nata spontaneamente, tra conversazioni, ricordi e curiosità sul mondo del cinema. Verdone ha voluto evidenziare le qualità umane dell'attore britannico, apprezzandone l'umiltà, l'intelligenza e la gentilezza. "Ho incontrato e fatto amicizia con un grandissimo attore: Jeremy Irons e sua moglie la simpatica e bravissima attrice Sinead Cusack - ha scritto Verdone Veramente piacevole scoprire una grande personalità piena di umiltà, intelligenza e gentilezza".

