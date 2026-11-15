Carlo Verdone e Jeremy Irons, un'amicizia nata a Lecce: "Una persona di grande umiltà"
In occasione della 27esima edizione del Festival del Cinema Europeo, il regista e attore romano ha incontrato il premio Oscar britannico, ospite della manifestazione pugliese
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Un incontro tra grandi protagonisti del cinema internazionale che si è trasformato in una nuova e inaspettata amicizia. Carlo Verdone ha raccontato con entusiasmo sui social la conoscenza con Jeremy Irons, arrivato a Lecce per partecipare alla 27esima edizione del Festival del Cinema Europeo. Un'occasione professionale diventata l'occasione per conoscersi meglio, scambiarsi racconti e condividere divertenti aneddoti. A colpire particolarmente l'attore e regista romano non è stata soltanto la grandezza artistica del collega britannico, ma soprattutto la sua personalità: "Una persona di grande umiltà" ha scritto nel post.
Il regista ha spiegato di aver trascorso due giornate in compagnia di Jeremy Irons e della moglie Sinéad Cusack, scoprendo un lato dell'attore lontano dai riflettori e dai personaggi interpretati sul grande schermo. È stato lo stesso Verdone a condividere con i propri follower alcuni momenti di questa conoscenza, pubblicando un messaggio direttamente dalla Puglia. Nel suo racconto emerge la piacevolezza di una frequentazione nata spontaneamente, tra conversazioni, ricordi e curiosità sul mondo del cinema. Verdone ha voluto evidenziare le qualità umane dell'attore britannico, apprezzandone l'umiltà, l'intelligenza e la gentilezza. "Ho incontrato e fatto amicizia con un grandissimo attore: Jeremy Irons e sua moglie la simpatica e bravissima attrice Sinead Cusack - ha scritto Verdone Veramente piacevole scoprire una grande personalità piena di umiltà, intelligenza e gentilezza".
Jeremy Irons a Lecce per il Festival del Cinema Europeo
La presenza di Jeremy Irons è stata uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della 27esima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce.Tra gli ospiti di questa edizione, oltre a Irons, figurano Enzo D'Alò, Luigi Lo Cascio e Stefania Rocca. Presenti anche Carlo Verdone e il figlio Luca, intervenuti in occasione dell'omaggio dedicato a Mario Verdone, riconoscimento che da 17 anni viene assegnato al miglior giovane regista esordiente. Un appuntamento che mantiene viva la memoria di Mario Verdone e valorizza il talento delle nuove generazioni di autori, offrendo spazio a chi si affaccia per la prima volta nel mondo della regia.