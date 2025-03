Carlo Buccirosso a teatro è un "Vedovo allegro"… ma non troppo

Carlo Buccirosso a teatro è "Il vedovo allegro". Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Buccirosso lo spettacolo è in scena al Manzoni di Milano dall'11 al 23 marzo e promette tante risate ma anche una buona dose di riflessione su un tema molto attuale e delicato.

Vedovo allegro… ma non troppo, il protagonista di quella, che il regista descrive come una commedia con tanta musica e un finale da musical, in stile "La bella e la bestia", con un valzer corale, è Cosimo Cannavacciuolo, che, a tre anni dalla pandemia, si ritrova senza la moglie, morta a causa del virus e senza lavoro, in un'atmosfera in cui aleggia ancora il timore del virus. La sua attività di antiquariato è fallita e rischia anche di perdere l’appartamento in cui vive. Alle sue preoccupazioni e alla solitudine, si aggiungono i vicini, depositari di un drammatico segreto.