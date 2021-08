Carl Brave si prepara a illuminare l'Arena di Verona con un maxi show ricco di ospiti

Con "Makumba", cantanta insieme a Noemi, è uno dei protagonisti di questa estate e adesso è partito anche il suo tour denominato "Coraggio Live 2021". Proprio nell'ambito di questo tour, Carl Brave sarà protagonista lunedì 23 agosto di un attesissimo show all' Arena di Verona . Sul palco con lui ci sarà una nutrita band di 11 musicisti e sono attesi numerosi ospiti.

Uno spettacolo ambizioso e che, a differenza di molti altri che girano l'Italia in questo momento, nonostante le limitazioni imposte dalle normative anti-Covid non ha rinunciato a nulla. In una scenografia curata da Giancarlo Sforza, Carl Brave sarà accompagnato da una mega band di nove musicisti con sax (Marco Bonelli), batteria (Simone Ciarocchi), tastiere (Matteo Rossi), due chitarre (Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi), basso (Mattia Castagna), percussioni (Lucio Castagna), due trombe (Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri) e due coristi (Francesco Sacchini e Marta Gerbi).

L'artista multiplatino da oltre tre milioni e mezzo di streaming mensili su Spotify, nonché producer richiestissimo dai colleghi, porta in giro un live coinvolgente e sfaccettato, tra pop, cantautorato e elettronica, in cui trovano spazio tutti i suoi brani di successo diventati già simbolo della nuova scena musicale italiana, come "Fotografia", "Che poi", "Posso", "Polaroid", "Parli Parli".

LE PROSSIME DATE DEL TOUR

23 agosto Verona (Arena),

27 agosto Servigliano (FM) (NoSound Urban Fest)

30 agosto Taormina (Teatro Antico)

4 settembre Firenze (Notti a Teatro - Anfiteatro delle Cascine).

