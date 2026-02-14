Ecco 4U, il nuovo EP di Capo Plaza: “È come una scatola di cioccolatini”
Contiene sette tracce intime e romantiche, tra cui anche un featuring con Achille Lauro. L’uscita del disco è stata anticipata dal singolo “Resta ancora un po’”
È appena uscito 4U, il nuovo EP di Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso. L’arrivo del nuovo progetto musicale a ridosso di San Valentino è tutto fuorché casuale: il rapper ha paragonato il disco a una scatola di cioccolatini da regalare alle persone che si hanno più a cuore. In effetti la tracklist è composta da brani più romantici e intimisti rispetto ad altri pezzi che hanno fatto la fortuna dell’artista, il cui ultimo album, “Hustle Mixtape Vol.2”, aveva segnato un ritorno alle sue origini più crude e trap.
La tracklist di 4U
4U contiene sette brani: “Cose più grandi di me”, “X sempre”, “Rivincita”, “Resta ancora un po’”, “4U”, “Ti fidi di me” e “+ a nulla”. Tutte le tracce sono state prodotte da AVA, MARRAMVSIC e Finesse. L’unico featuring presente è quello con Achille Lauro in “+ a nulla” e rappresenta una collaborazione tanto inaspettata quanto efficace, capace di soddisfare i fan di entrambi gli artisti. L’uscita dell’EP è stata anticipata dal singolo “Resta ancora un po’”, disponibile dal 23 gennaio, che ha permesso agli ascoltatori di farsi una prima idea delle sonorità e dei temi dell’ultima fatica di Capo Plaza.
Capo Plaza tra ghiaccio e neve
Per pubblicizzare l’uscita dell’EP 4U, a Milano, in Largo La Foppa, è arrivata un’installazione molto particolare: un cubo di ghiaccio di due metri sul quale il maestro Francesco Falasconi di Gradara ha inciso i titoli di tutte le canzoni del disco. A rendere possibile l’operazione di marketing è stata la collaborazione con Artice, divisione sculture della Ghiaccio Express.
Del resto il ghiaccio, assieme ad altri simboli tipici dell’inverno, è uno degli elementi centrali del progetto musicale di Capo Plaza, come si evince dalla copertina. Nel videoclip del singolo “Resta ancora un po’”, invece, è presente la neve come metafora di un passato ormai lontano e immobile.
Capo Plaza su 4U: “Volevo parlare di amore verso l’amore”
Nel corso di un’intervista concessa a Sky TG24, Capo Plaza ha paragonato 4U alla “scatola di cioccolatini perfetta per un regalo” di San Valentino. Il progetto è nato dalla volontà di “rilasciare più musica” e parlare di “amore verso l’amore”, perché “è bello sapere che ci sono relazioni sane”. Per quanto riguarda i temi trattati nell’EP, tra i quali ci sono anche le rose rosse e le serenate, l’artista ha spiegato che “il rap ha molte sfaccettature”. Di solito viene considerato un genere aggressivo, tuttavia per Capo Plaza può “essere anche romantico”. Ha poi aggiunto “io sono lo Ying e lo Yang, so essere cattivo e aperto ai sentimenti”. Il rapper ha anche svelato che nelle prossime settimane arriveranno dei nuovi concerti, che verranno annunciati ufficialmente a breve.