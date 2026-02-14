Ecco 4U, il nuovo EP di Capo Plaza: “È come una scatola di cioccolatini”

Nel corso di un’intervista concessa a Sky TG24, Capo Plaza ha paragonato 4U alla “scatola di cioccolatini perfetta per un regalo” di San Valentino. Il progetto è nato dalla volontà di “rilasciare più musica” e parlare di “amore verso l’amore”, perché “è bello sapere che ci sono relazioni sane”. Per quanto riguarda i temi trattati nell’EP, tra i quali ci sono anche le rose rosse e le serenate, l’artista ha spiegato che “il rap ha molte sfaccettature”. Di solito viene considerato un genere aggressivo, tuttavia per Capo Plaza può “essere anche romantico”. Ha poi aggiunto “io sono lo Ying e lo Yang, so essere cattivo e aperto ai sentimenti”. Il rapper ha anche svelato che nelle prossime settimane arriveranno dei nuovi concerti, che verranno annunciati ufficialmente a breve.