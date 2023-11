Il cantante Axl Rose denunciato per aggressione sessuale | "Mi ha stuprata come un cavernicolo"

Mi ha trascinata "come un uomo delle caverne" e poi stuprato, si legge nel capo d'accusa. L'episodio denunciato da Sheila Kennedy, Pet of the Year del 1983 sul magazine a luci rosse, risale al 1989. La donna accusa il musicista di averla legata e sodomizzata contro la sua volontà.

Axl Rose, frontman dei Guns N' Roses, è stato denunciato a New York da una ex modella di Penthouse che lo accusa di averla violentata.

Dopo 30 anni quindi una ex modella ha accusato Axl Rose di averla violentata mentre si trovava a New York. Sheila Kennedy ha depositato oggi una causa presso la Corte Suprema di New York in cui afferma di aver incontrato il frontman dei Guns N'Roses in un nightclub nel 1989 e di esser stata aggredita sessualmente.