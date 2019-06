California, apre il parco a tema di Star Wars

Salire sul Millennium Falcon, camminare di fianco ad uno Stormtropper, trovarsi faccia a faccia con Yoda. Ora è realtà. Infatti, in California , e precisamente nel parco divertimenti Disneyland di Anaheim, ha aperto il parco a tema che ogni fan di Star Wars sognava: "Star Wars: Galaxy's edge" , interamente dedicato alla saga inventata da George Lucas. Un parco simile aprirà a Disney World in Florida alla fine di agosto.

I biglietti per i primi tre mesi, in cui sarà possibile visitare il parco per un massimo di 4 ore prima dell'apertura ufficiale il 24 giugno, sono andati esauriti nel giro di due ore. "È stato difficilissimo, racconta un visitatore, avevo 4 computer aperti nello stesso momento per riuscire a prenotare".