Bugo annuncia l'addio alle scene con un concerto-evento il primo aprile

"Non è una scelta sofferta, è una cosa che faccio volentieri. E' un modo per festeggiare con i miei musicisti e con i fan, ma anche con i non fan. Perché ai concerti viene anche chi accompagna magari la fidanzata o gli amici.", ha continuato il comico. "Per quanto riguarda la scaletta, i primi brani contavo di farli all'inizio, mentre agli ospiti non ci ho ancora pensato. Ho ancora un po' di tempo però". E sul futuro dopo la musica Bugo/Lundini non ha le idee molto chiare: "Non so ancora. Magari inizia una cosa più bella. Non è che sparisco, semplicemente non faccio più i concerti". Tra una gag e l'altra l'artista rivela di aver pensato di fermarsi (sempre se dovesse essere vero) molto tempo fa: "Sapevo che quello del 2024 sarebbe stato il mio ultimo disco, ma non volevo lucrarci. Cosa che, invece, sto facendo adesso con il concerto. Va beh, dai, è un po' diverso...".