Bruce Willis tira a canestro: prime immagini dell'attore dopo la diagnosi di afasia

L'attore infatti sembra divertirsi molto con alcuni amici mentre tira a canestro in un cortile. Dopo la terribile diagnosi di afasia, che gli è stata diagnostica a inizio anno, si tratta delle prime immagini della star di "Die Hard", 67 anni.

I problemi cognitivi, di memoria e la difficoltà a comprendere le parole che lo hanno costretto ad abbandonare il cinema non sembrano per ora aver influenzato le sue attività fisiche.

La famiglia Willis ha dato la notizia della sua diagnosi solo pochi mesi fa. Su Instagram la figlia Rumer, 33 anni, aveva scritto: "Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Come risultato di questo e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui".

E ha poi aggiunto: "Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro amore, la compassione e il supporto.

Come dice sempre Bruce, ‘Live it up’ e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo”. Continuare a vivere.